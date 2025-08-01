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01 августа, 23:26

Транспорт

Интервалы движения поездов увеличены на Таганско-Краснопресненской линии метро

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

На северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии метро временно увеличены интервалы движения поездов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Уточняется, что изменения в расписании внесены из-за человека на пути.

Ранее днем поезда на МЦД-4 следовали с увеличенными временными интервалами. На станции Москва-Товарная-Смоленская по техническим причинам произошла вынужденная остановка электропоезда. В связи с этим задержка также наблюдалась в движении составов пригородных поездов, следовавших в сторону Апрелевки. МЖД принесла извинения за доставленные неудобства.

Спустя время движение поездов в сторону станции Апрелевка было восстановлено. Остановившуюся по техническим причинам электричку убрали со станции Москва-Товарная-Смоленская.

Движение по Садовому кольцу и соседним улицам ограничат 2 и 3 августа

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