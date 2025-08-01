Движение поездов на МЦД-4 в сторону Апрелевки восстановлено

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Движение поездов на четвертом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-4) в сторону станции Апрелевка восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Остановившуюся по техническим причинам электричку убрали в 16:10 со станции Москва-Товарная-Смоленская. Специалисты принимают все необходимые меры для стабилизации интервала движения на МЦД-4.

О вынужденной остановке электропоезда на станции Москва-Товарная-Смоленская стало известно в 15:29. В связи с этим в движении составов пригородных поездов, следующих в сторону Апрелевки, возникла задержка.

Расписание было также нарушено на МЦД-1, Белорусском и Савеловском направлениях МЖД. Причиной стала вынужденная остановка электропоезда на перегоне Москва – Бутырская – Бескудниково. Уточняется, что это произошло по техническим причинам.