Движение в районе Красной площади будет закрыто 2 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение автотранспорта в районе Красной площади будет временно ограничено в субботу, 2 августа, предупредила пресс-служба Дептранса со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Решение о корректировке было принято в связи с проведением праздника Ильин день, пояснили в ведомстве.

В частности, с 06:00 до 13:00 водители не смогут проехать по улице Ильинке от Новой площади до дома 5 по Красной площади. Кроме того, на этом участке будет запрещена парковка с 00:01 субботы до окончания мероприятия.

Дептранс призвал автовладельцев заранее планировать свой маршрут с учетом изменений.



Фото: transport.mos.ru

Вместе с тем изменения коснутся и Садового кольца из-за Московского ночного велофестиваля. Там с 17:00 2 августа до окончания мероприятия ограничат движение на Зубовской и Большой Пироговской улицах.

Помимо этого, с 20:30 2 августа до 01:00 3 августа движение будет запрещено на всем протяжении Садового кольца в оба направления, а также на Зубовской улице на участке от Дашкова переулка до Садового кольца. С 00:01 31 июля до окончания фестиваля на этих улицах нельзя будет парковаться.

