Трамваи № 17 задерживаются на проспекте Мира из-за обрыва контактной сети

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Трамваи маршрута № 17 задерживаются на проспекте Мира, в районе остановки "Улица Сергея Эйзенштейна", из-за обрыва контактной сети сторонним транспортом. Об этом сообщил Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

Маршрут был временно изменен. Пассажиров призвали внимательно следить за объявлениями водителей.

Ранее сообщалось, что на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии метро были временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути.

Позже уточнялось, что поезда перестали ходить на Таганско-Краснопресненской линии, от станции "Планерная" до станции "Спартак". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.