Доппоезда назначены между Москвой и Санкт-Петербургом в выходные дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дополнительные поезда между Москвой и Санкт-Петербургом вновь назначены в выходные дни. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Это сделано для удовлетворения спроса на пассажирские перевозки. Назначены двухэтажные поезда:



№ 154 Москва – Санкт-Петербург отправлением 2 августа в 01:25;

№ 237 Санкт-Петербург – Москва отправлением 3 августа в 15:59.

Кроме того, дополнительно пополнены составы поездов № 741/742 и 743/744 "Аврора", а также 747/748 "Невский экспресс". Всего было включено 13 вагонов.

Ранее Владимир Путин поручил сформировать модель развития сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) РФ до 31 марта 2026 года. Кроме того, до 15 сентября кабмин совместно с РЖД должны принять решения, направленные на завершение проектирования всех этапов строительства ВСМ Москва – Санкт-Петербург.

Также поручено представить предложения для оптимизации строительных процедур, которые применяются при создании ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом.

