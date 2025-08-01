Поезда не ходят на участке Таганско-Краснопресненской линии метро

Фото: Москва 24/Максим Денисов

На Таганско-Краснопресненской линии метро нет движения поездов от станции "Планерная" до станции "Спартак". Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.

При этом в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Ранее сообщалось, что на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии метро были временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути.

Днем 1 августа поезда МЦД-1, Белорусского и Савеловского направлений Московской железной дороги задерживались из-за остановки одного из составов. Электропоезд совершил вынужденную остановку по техническим причинам на перегоне Москва-Бутырская – Бескудниково.