06 августа, 17:22Транспорт
Интервалы движения были увеличены на восточном участке Сокольнической линии метро
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Интервалы движения поездов были временно увеличены на восточном участке Сокольнической линии, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
В департаменте пояснили, что причиной для этого стало нахождение человека на путях. К настоящему моменту график движения восстановлен.
Ранее интервалы движения поездов были временно увеличены на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии метро из-за человека на пути.
По этой причине поезда перестали курсировать от станции "Планерная" до станции "Спартак". При этом в обратном направлении составы следовали с увеличенными интервалами. Однако спустя время движение поездов было восстановлено.
Около 1,6 млн поездок совершили пассажиры МЦД за сутки