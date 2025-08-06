Интервалы движения были увеличены на восточном участке Сокольнической линии метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Интервалы движения поездов были временно увеличены на восточном участке Сокольнической линии, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В департаменте пояснили, что причиной для этого стало нахождение человека на путях. К настоящему моменту график движения восстановлен.

Ранее интервалы движения поездов были временно увеличены на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии метро из-за человека на пути.

По этой причине поезда перестали курсировать от станции "Планерная" до станции "Спартак". При этом в обратном направлении составы следовали с увеличенными интервалами. Однако спустя время движение поездов было восстановлено.