20 августа, 21:21 (обновлено 20.08.2025 21:39)Транспорт
Интервалы движения были увеличены на южном участке Люблинско-Дмитровской линии метро
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Интервалы движения поездов были временно увеличены на южном участке Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена. Причиной стало нахождение человека на путях, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
К настоящему моменту движение введено в график.
Ранее движение поездов было остановлено в связи с таким же инцидентом на участке Замоскворецкой линии метро. Составы не ходили от станции "Автозаводская" до "Орехово". Позже движение восстановили.
Между тем расписание движения некоторых пригородных поездов Савеловского, Белорусского, Горьковского и Киевского направлений Московской железной дороги (МЖД), в том числе МЦД-1, аэроэкспрессов и МЦД-4, изменится в выходные дни августа. Это связано со строительством нового остановочного пункта Петровско-Разумовская и развитием инфраструктуры на станции Москва – Пассажирская – Курская.
МЖД призвала пассажиров заранее узнавать новый график на вокзалах, остановках и официальном сайте ОАО "РЖД".
