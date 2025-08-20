Интервалы движения были увеличены на южном участке Люблинско-Дмитровской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Интервалы движения поездов были временно увеличены на южном участке Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена. Причиной стало нахождение человека на путях, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

К настоящему моменту движение введено в график.

Ранее движение поездов было остановлено в связи с таким же инцидентом на участке Замоскворецкой линии метро. Составы не ходили от станции "Автозаводская" до "Орехово". Позже движение восстановили.

Между тем расписание движения некоторых пригородных поездов Савеловского, Белорусского, Горьковского и Киевского направлений Московской железной дороги (МЖД), в том числе МЦД-1, аэроэкспрессов и МЦД-4, изменится в выходные дни августа. Это связано со строительством нового остановочного пункта Петровско-Разумовская и развитием инфраструктуры на станции Москва – Пассажирская – Курская.

МЖД призвала пассажиров заранее узнавать новый график на вокзалах, остановках и официальном сайте ОАО "РЖД".