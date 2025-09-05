Расписание поездов МЦД-4 изменится 5–7 сентября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Расписание поездов МЦД-4 изменится ночью 5–6 и 6–7 сентября. Об этом в своем телеграм-канале сообщил столичный Дептранс.

Ведомство обратило внимание, что график следования электричек будет изменен после 21:30 и до 07:30. В этот промежуток времени от станции Солнечная до станции Лесной городок по направлению на Апрелевку составы будут ехать по пути на Железнодорожную.

Ряд поездов проследует от Солнечной до Толстопальцева по третьему пути и будет останавливаться только на Переделкине. В обратном направлении поезда проследуют по четвертому пути.

"Будьте внимательны, перед выходом на платформу сверяйтесь с информацией о пути отправления поезда на табло станции", – говорится в сообщении.

Вместе с тем пассажиров предупредили, что часть электричек, следующих в сторону Железнодорожной, не будет останавливаться на станциях Толстопальцево, Лесной Городок, Внуково и Мичуринец.

В связи с этим интервалы между отправлениями в центр увеличатся до 50 минут. Для более быстрого передвижения департамент посоветовал горожанам и туристам доехать до Кокошкина и пересесть на поезд в обратную сторону.

Помимо этого, на всем направлении интервалы движения могут быть увеличены до 30 минут. Маршруты некоторых поездов будут сокращены от и до станций Мещерская, Поклонная и Марьина Роща.

"В период изменений пройдут работы по замене стрелочного перевода на станции Внуково. С ОАО "РЖД" спланировали окна на ночь пятницы и выходные, чтобы не влиять на движение поездов днем и в рабочие дни", – объяснило ведомство.

Пассажиров призвали заранее узнавать актуальное расписание на сайте перевозчика, а также строить маршруты в приложениях "Метро Москвы" и "Московский транспорт".

Ранее стало известно, что график движения некоторых поездов МЦД-3 Ленинградского направления ОЖД изменится с 14 сентября по 25 октября. После 23:00 и до 04:00 на участке Зеленоград-Крюково – Ипподром – Зеленоград-Крюково на всем маршруте следования отменят ряд поездов.

