Движение на Арбатско-Покровской линии метро восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов на Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

Составы на синей ветке вновь курсируют в соответствии с графиком.

О временном увеличении интервалов движения на центральном участке данной линии стало известно вечером 17 сентября. Причиной стало нахождение человека на путях.

Ранее интервалы увеличивались и на центральном участке Таганско-Краснопресненской линии. Спустя время движение составов было введено в график.

Еще одна схожая ситуация до этого наблюдалась на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии. Тогда данные меры принимались для проверки состава.