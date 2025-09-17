17 сентября, 20:54Транспорт
Движение на Арбатско-Покровской линии метро восстановлено
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Движение поездов на Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.
Составы на синей ветке вновь курсируют в соответствии с графиком.
О временном увеличении интервалов движения на центральном участке данной линии стало известно вечером 17 сентября. Причиной стало нахождение человека на путях.
Ранее интервалы увеличивались и на центральном участке Таганско-Краснопресненской линии. Спустя время движение составов было введено в график.
Еще одна схожая ситуация до этого наблюдалась на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии. Тогда данные меры принимались для проверки состава.