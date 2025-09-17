Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

17 сентября, 20:40

Транспорт

Интервалы движения на Арбатско-Покровской линии метро увеличены из-за человека на путях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На центральном участке Арбатско-Покровской линии метро временно увеличены интервалы движения из-за человека на путях, сообщила пресс-служба Дептранса.

В ведомстве добавили, что в настоящее время движение поездов вводят в график.

Ранее аналогичный инцидент произошел на центральном участке Таганско-Краснопресненской линии. Спустя время движение поездов ввели в график.

Также движение останавливали на участке Замоскворецкой линии метрополитена, его не было от станции "Автозаводская" до "Орехова". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

