Интервалы движения увеличены на восточном участке Сокольнической линии метро

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Интервалы движения временно увеличены на Сокольнической линии метрополитена. Об этом пассажиров предупредили в пресс-службе столичного Дептранса.

Корректировка касается восточного участка красной ветки. В частности, движения в настоящий момент нет между станциями "Парк культуры" и "Сокольники". В обратном направлении составы курсируют с увеличенными интервалами.

Причиной стало нахождение человека на путях, уточнили в транспортном ведомстве.

Аналогичная ситуация произошла 17 сентября на центральном участке Арбатско-Покровской линии. Движение поездов было восстановлено менее чем через 20 минут.

Интервалы движения до этого также увеличивались на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии. Тогда данные меры принимались для проверки состава.