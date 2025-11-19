На участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы увеличены интервалы движения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы временно увеличены интервалы движения. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

В ведомстве отметили, что данные меры связаны с человеком на путях. Сейчас движение на линии вводится в график.

Ранее на юго-западном участке линии были временно увеличены интервалы движения поездов. Причиной также стал человек на путях. Позже движение поездов было полностью введено в график.

До этого аналогичная ситуация произошла на южном участке Замоскворецкой линии.

Кроме того, из-за человека на путях отсутствовало движение по часовой стрелке на Кольцевой линии. Пассажиры пользовались поездами, курсирующими против часовой стрелки, Большой кольцевой и радиальными линиями метрополитена.