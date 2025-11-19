Несколько улиц временно перекрыты в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта временно закрыто на нескольких улицах в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, автомобилисты не смогут проехать по Кутузовскому проспекту, возле дома 5/3. Это участок недоступен в направлении улицы Арбат.

Также ограничения действуют на МКАД в районе Ленинского проспекта в обе стороны. Помимо этого, водителей предупредили о перекрытии дороги на площади Свободы России в направлении области.

Ранее Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупреждал столичных автомобилистов о возможных локальных ограничениях движения в городе в среду, 19 ноября. В связи с этим водителей призвали пересесть на метро, чтобы сэкономить время в пути.

Также на дорогах ожидается гололедица. Именно поэтому автомобилистов попросили выезжать в город только на зимней резине. Департамент транспорта Москвы напомнил, что на интенсивность движения могут повлиять снижение скорости, ремонтные работы и мелкие ДТП.

