Несколько автомобилей столкнулись на Волгоградском проспекте в Москве 1 ноября

Массовая авария произошла на Волгоградском проспекте вечером 1 ноября. Там столкнулись несколько легковых автомобилей. Обстоятельства ДТП, а также информация о пострадавших уточняется.

Еще одна авария произошла на западе Москвы, на проспекте Маршала Жукова по направлению в центр. По словам очевидцев, один из водителей остановился в левом ряду, чтобы поменять колесо, когда в его машину влетело такси. Мужчина серьезно пострадал, его увезли на скорой.

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