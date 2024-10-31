Больше полусотни аварий произошло из-за гололедицы в Ярославле

В Ярославле за несколько часов из-за гололедицы произошло более полусотни аварий. Одна из них на мосту в центре города собрала сразу восемь автомобилей, которые, потеряв управление на скользкой дороге, врезались друг в друга.

Тем временем в Москве грузовик и легковой автомобиль столкнулись на 36-м километре Киевского шоссе вечером 30 октября в районе аэропорта Внуково. Движение было затруднено почти на двух километрах дороги в сторону центра. Столичный Дептранс сообщил, что движение удалось оперативно восстановить.

На Панфиловском проспекте в Зеленограде самосвал с поднятым кузовом сбил информационный экран. Конструкцию погнуло, а грузовик серьезных повреждений не получил.

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