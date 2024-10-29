Водитель без прав врезался в опору ЛЭП под Волгоградом

Фото: телеграм-канал "ГУ МВД России по Волгоградской области"

Мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2107 без прав на вождение, врезался в опору ЛЭП в Камышине минувшей ночью. О происшествии сообщается в телеграм-канале волгоградского главка МВД РФ.

"В результате ДТП водитель и трое несовершеннолетних пассажиров в возрасте 13–14 лет с травмами доставлены в больницу", – уточняется в публикации.

Ранее жительница Владивостока на внедорожнике заехала на крышу другого автомобиля. Полицейские установили, что 36-летняя женщина на Toyota Land Cruiser не обеспечила контроль за движением транспортного средства, из-за чего машина съехала с косогора и наехала на автомобиль Honda Shuttle. Также выяснилось, что женщина не имеет водительского удостоверения.

