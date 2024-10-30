Подруга попавшей в больницу после 20 шотов москвички рассказала о ее состоянии

Фото: телеграм-канал Mash

Подруга девушки, которая попала в больницу после 20 выпитых шотов крепкого алкоголя в столичном баре "Руки вверх", рассказала Москве 24, что на данный момент москвичку перевели из реанимации в обычную палату.

"Самочувствие хорошее <...> Все отлично. Ну, она пришла в чувство, и с ней все хорошо", – добавила девушка.

Кроме того, хорошее самочувствие посетительницы бара подтвердил его владелец музыкант Сергей Жуков. Он пообещал оказать ей необходимую помощь.

Девушку госпитализировали 27 октября после того, как она на спор выпила большое количество алкоголя в баре. Телеграм-каналы утверждали, что 20 шотов содержали водку, виски, ром, текилу, самбуку и абсент. После этого она потеряла сознание и впала в кому.

Сообщалось, что бармен заведения не пытался остановить девушку, а, напротив, снимал происходящее на видео. После случившегося руководство сети баров "Руки Вверх" ввело ограничения по количеству алкоголя, наливаемого одному посетителю.

Позже Жуков сообщил, что вся его команда находится в контакте с подругой пострадавшей. По словам Жукова, наливший 20 шотов бармен сейчас сильно переживает, хоть тот и не заставлял ее выпивать все алкогольные напитки.