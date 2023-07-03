Суд в Москве арестовал совладельца завода "Русский север" Беспалова по делу о взятке

Фото: МВД России

Суд в Москве арестовал совладельца ликеро-водочных заводов "Русский север" и "Родник и К" Александра Беспалова по делу о взяточничестве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Беспалову А. С. меру пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.

По информации суда, Беспалову вменяют вину по части 4 уголовной статьи 291 ("Дача взятки"). Решение о его аресте было принято 16 июня. Сторона защиты бизнесмена подала апелляционную жалобу.

По делу о взятке также проходит еще один предприниматель – Андрей Лазутин. Как сообщили агентству в правоохранительных органах, мужчина признал вину и оформил явку с повинной. В результате суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

В Едином государственном реестре (ЕГР) Беспалов также числится в качестве учредителя компании "Стандарт качества". СМИ сообщают, что заводы "Русский север" и "Родник и К" имеют связь с предприятием Global Spirits украинского бизнесмена Евгения Черняка.

Ранее предпринимателя объявили в России в розыск. Причиной стали перечисления Черняка украинской армии более 500 миллионов рублей. Ему вменяют вину в спонсировании терроризма по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ.



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