В Рязанской области выпустят по УДО экс-начальника главка МВД

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Скопинский районный суд Рязанской области частично удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-начальника антикоррупционного главка МВД России Дениса Сугробова, освободив его от основного наказания, сообщает РИА Новости.

Уголовное дело в отношении оперативников, включая Сугробова, возбудили 14 февраля 2014 года после того, как они пытались спровоцировать на получение взятки высокопоставленного сотрудника ФСБ Игоря Демина.

Сугробов стал главным фигурантом дела. Согласно материалам дела, вместе с подчиненным

они использовали необычный "метод" борьбы со взяточничеством: склоняли сотрудников силовых структур к получению взяток, а затем возбуждали уголовные дела против тех, кто соглашался взять деньги.

Сугробова обвинили в провокации взятки, заведомо ложном обвинении лица в совершении тяжкого преступления, превышении полномочий и организации преступного сообщества. В 2017 году его приговорили к 22 годам колонии, однако в том же году Верховный суд смягчил срок до 12 лет.