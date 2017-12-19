Верховный суд смягчил приговор бывшему генералу Сугробову

19 декабря, 16:37
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Верховный суд России 19 декабря принял решение смягчить приговор экс-начальнику антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД Денису Сугробову, которого признали виновным в организации преступного сообщества из подчиненных.
Как передает РИА Новости, оглашение решения суда продолжается, подробности пока не известны. Сам Сугробов вину не признал. Уточняется, что первоначально экс-генерал получил 22 года колонии строгого режима.
Уголовное дело против бывшего начальника антикоррупционного главка возбудили в 2014 году. По версии следствия, Сугробов вместе с подчиненным
использовали необычный "метод" борьбы со взяточничеством: они склоняли сотрудников силовых структур к получению взяток, а затем возбуждали уголовные дела, против тех, кто соглашался взять деньги.
Задержали Сугробова и его подчиненных при попытке спровоцировать на получение взятки высокопоставленного сотрудника ФСБ Игоря Демина.
27 апреля Мосгорсуд приговорил Сугробова к 22 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в организации преступного сообщества и превышении полномочий. На следующий день защита экс-генерала подала жалобу на приговор.
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