Экс-глава нижегородской дочки "Газпрома" получил 13 лет колонии по делу о взятках

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Нижегородский районный суд приговорил экс-гендиректора компании "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеслава Югая к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 200 миллионов рублей по делу о взяточничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно материалам дела, мужчина обвиняется не только во взяточничестве, но и в превышении должностных полномочий. Приговор озвучил судья Дмитрий Пронин.

Ранее стало известно, что Следственный комитет РФ по Херсонской области возбудил в отношении экс-исполняющего обязанности регионального Минздрава уголовное дело по факту присвоения переданных ему денег.

Правоохранители считают, что мужчина украл 26,5 миллиона рублей, которые предоставлялись на зарплату сотрудникам Херсонской городской клинической больницы. На период следствия чиновник будет заключен под стражу.