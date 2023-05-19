Суд над сыном замглавы МВД РФ пройдет в закрытом режиме в Самаре

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Суд по делу о взяточничестве над Денисом Зубовым, который является сыном заместителя министра внутренних дел РФ Игоря Зубова, пройдет в закрытом режиме в Самаре.

"Судебный процесс пройдет в закрытом режиме", – передает "Интерфакс" сообщение Кировского районного суда.

Точную дату собеседник агентства не назвал. Известно, что материалы поступили в суд 20 января. Предварительные слушания должны были пройти 17 февраля, однако затем их несколько раз переназначали.

Обвиняемыми по данному делу также являются бывший президент мини-футбольного клуба "Динамо-Самара" Игорь Карпов и экс-директор перевалочной нефтебазы ООО "МО НТП" Василий Ермаков.

О задержании Зубова депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил в феврале прошлого года. По его словам, Зубов, Карпов и Ермаков планировали передать офицеру ФСБ взятку в размере 18 миллионов рублей "за общее покровительство", а также ежемесячно платить по 5 миллионов рублей.

