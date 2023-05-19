Руководителя межрайонной налоговой инспекции арестовали в Серпухове

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Суд в Серпухове арестовал руководителя межрайонной налоговой инспекции по делу о взяточничестве. Об этом сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по Московской области.

"В Серпухове арестован руководитель межрайонной налоговой инспекции, подозреваемый в получении взяток в особо крупном размере", – говорится в публикации.

Обвиняемого заключили под стражу до 15 июля 2023 года.

Ранее начальника налоговой службы подмосковного Серпухова Александра Кирша задержали по подозрению во взяточничестве. Также были задержаны трое его подчиненных, подозреваемых в совершении аналогичных преступлений, и посредник. Помимо этого, возбуждены уголовные дела в отношении четырех взяткодателей.

Уточнялось, что речь идет о пяти эпизодах. По версии следствия, в 2022 году подозреваемые, действуя в составе организованной группы, получали от руководителей юридических лиц взятки в размере от 1,5 до 4,5 миллиона рублей за снижение сумм доначисленных в ходе проверок налогов, которые ранее не были уплачены.

