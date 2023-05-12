Экс-замдиректора ФСИН Максименко осудили на 9 лет колонии за злоупотребления и взятки

Фото: ТАСС/Пресс-служба Басманного суда

Одинцовский суд Московской области приговорил бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) к 9 годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями и взяточничество. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

Его признали виновным по части 3 уголовной статьи 285 и части 6 уголовной статьи 290.

"Он оштрафован на 43 378 000 рублей и лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий, либо функций представителя власти сроком на 11 лет", – следует из заявления ведомства.

Помимо этого, суд удовлетворил иск ГП о взыскании с Максименко более 330 миллионов рублей в счет возмещения вреда в доход РФ. Его также лишили специального звания генерал-лейтенанта внутренней службы ФСИН РФ и госнаграды.

Суд и следствие установили, что Максименко дал незаконные указания руководителям территориальных управлений ФСИН не принимать бюджетные обязательства в рамках доведенных лимитов и не приступать к строительству объектов уголовно-исполнительной системы (УИС-ИФ).

После этого экс-замдиректора ФСИН принудил территориальные управления заключить контракты с ведомственным ФГУП в СКФО, "который заведомо не мог их выполнить". По результатам совершенного преступления в эксплуатацию не были введены 19 объектов.

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