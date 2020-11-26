Экс-замдиректора ФСИН Максименко задержали по делу о злоупотреблении полномочиями

26 ноября, 19:34
Фото: СК РФ
Бывший замдиректора ФСИН России Валерий Максименко задержан по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По версии следствия, в 2018 году Максименко незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе "Развитие уголовно-исполнительной системы".
При этом строительная организация не имела для этого необходимых производственных и кадровых ресурсов. В результате его действий программа на 2018–2019 годы не была исполнена на сумму свыше 2,1 миллиарда рублей.
Также в эксплуатацию не ввели 14 объектов уголовно-исполнительной системы, а унитарному предприятию был причинен ущерб на сумму свыше 189 миллионов рублей.
В июле суд Москвы арестовал начальника Центра госимущества и жилищно-бытового обеспечения ФСИН полковника внутренней службы Сергея Вержевикина. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями.
Сообщалось, что он подписал контракт на поставку дорогостоящего оборудования. При этом сам Вержевикин отмечал, что техника была поставлена по госконтракту и ущерба государству причинено не было.
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