Экс-замдиректора ФСИН Максименко задержали по делу о злоупотреблении полномочиями

Фото: СК РФ

Бывший замдиректора ФСИН России Валерий Максименко задержан по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, в 2018 году Максименко незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе "Развитие уголовно-исполнительной системы".

При этом строительная организация не имела для этого необходимых производственных и кадровых ресурсов. В результате его действий программа на 2018–2019 годы не была исполнена на сумму свыше 2,1 миллиарда рублей.

Также в эксплуатацию не ввели 14 объектов уголовно-исполнительной системы, а унитарному предприятию был причинен ущерб на сумму свыше 189 миллионов рублей.

В июле суд Москвы арестовал начальника Центра госимущества и жилищно-бытового обеспечения ФСИН полковника внутренней службы Сергея Вержевикина. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями.

Сообщалось, что он подписал контракт на поставку дорогостоящего оборудования. При этом сам Вержевикин отмечал, что техника была поставлена по госконтракту и ущерба государству причинено не было.