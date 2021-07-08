На бывшего замглавы ФСИН Максименко завели новое дело

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Следственный комитет возбудил второе уголовное дело против бывшего замдиректора ФСИН Валерия Максименко, рассказала его адвокат Кадрия Хамзина. Об этом сообщает ТАСС.

"В отношении Максименко возбуждено второе уголовное дело – по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Как и по первому обвинению, по второму делу он вину не признает", – заявила она.

Адвокат отметила, что следствие не смогло предъявить однозначных доказательств ни по одному из дел.

"Образно говоря, дела Максименко шиты белыми нитками", – сказала Хамзина.

Максименко был задержан в ноябре 2020 года. По версии следствия, в 2018 году он незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2026 годы)".

В СК считают, что строительная организация заведомо не имела для этого необходимых производственных и кадровых ресурсов. В связи с этим целевая программа на 2018–2019 годы не была исполнена на сумму свыше 2,1 миллиарда рублей.

Помимо этого, действия Максименко принесли прямой ущерб предприятию на 189 миллионов рублей. Он проявился в штрафах и дополнительных затратах из-за отсрочки ввода в эксплуатацию 14 объектов. Сам Максименко свою вину не признает.