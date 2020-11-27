Бывший замглавы ФСИН Максименко не признал вину

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Бывший замглавы ФСИН Валерий Максименко не признает свою вину, сообщает РИА Новости со ссылкой на ответственного секретаря ОНК Москвы Алексея Мельникова.

"Максименко находится в ИВС на Петровке, вину не признает", – рассказал Мельников.

По словам представителя ОНК, бывшему замглавы ФСИН все равно, в какое СИЗО его отправят в случае ареста.

Ранее Максименко был задержан по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Сообщается, что в 2018 году он организовал незаконное заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов.

Однако его организация не имела для этого необходимых производственных и кадровых ресурсов. В связи с этим программа "Развитие уголовно-исполнительной системы" не была выполнена. Предприятию был причинен ущерб на сумму более 189 миллионов рублей.