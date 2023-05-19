Главу налоговой службы подмосковного Серпухова задержали по подозрению во взяточничестве

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Начальника налоговой службы подмосковного Серпухова Александра Кирша задержали по подозрению во взяточничестве, сообщает ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Также задержаны трое его подчиненных, подозреваемых в совершении аналогичных преступлений, и посредник. Помимо этого, возбуждены уголовные дела в отношении четырех взяткодателей.

Отмечается, что речь идет о пяти эпизодах. В ближайшее время суд изберет Киршу меру пресечения. В отношении четырех подозреваемых уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении еще четверых – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

По версии следствия, в 2022 году подозреваемые, действуя в составе организованной группы, получали от руководителей юридических лиц взятки в размере от 1,5 до 4,5 миллиона рублей за снижение сумм доначисленных в ходе проверок налогов, которые ранее не были уплачены.



Следователи проводят допросы, очные ставки и иные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

Кирша назначили начальников налоговой службы летом 2021 года. До этого он работал в должности начальника ИФНС России подмосковного Чехова.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал заместителя начальника Центрального таможенного управления ФТС Александра Беглова по делу о крупной взятке. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 29 суток.

С требованием об аресте Беглова выступало следствие. Следователи также требовали заключить под стражу начальника специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александра Алеева, который также был задержан по делу о взятке в особо крупном размере.

