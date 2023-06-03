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Дело обвиняемой во взятке экс-судьи Кондрат может рассмотреть председатель Мосгорсуда
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Уголовное дело обвиняемой во взятке экс-судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат может рассмотреть председатель Мосгорсуда Михаил Птицын. Об этом сообщает ТАСС.
"Уголовное дело в отношении Кондрат направлено во Второй кассационный суд общей юрисдикции для решения вопроса об изменении территориальной подсудности рассмотрения уголовного дела", – передает ТАСС слова представителя суда.
В суде заявили, если материалы дела будут направлены к Птицыну, тогда в его судопроизводстве это уголовное дело будет первым с момента вступления в должность.
В конце ноября 2021 года глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат.
По версии следователей, Кондрат предложила другой судье, которая на тот момент рассматривала дело о банкротстве, 50 тысяч долларов, если та согласится привлечь к субсидиарной ответственности одних лиц и закрыть глаза на других.
В итоге вторая судья обратилась в ФСБ и согласилась поучаствовать в оперативном эксперименте, в ходе которого Кондрат была поймана с поличным при передаче денежных средств.
В апреле 2022 года Верховный суд РФ заключил под стражу Кондрат.
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