Госпитализированная после 24 шотов москвичка рассказала, что у нее обнаружили пневмонию

Фото: телеграм-канал Mash

Москвичка, которая была госпитализирована после употребления 24 шотов в баре "Руки Вверх!", рассказала о своем состоянии.

24-летняя девушка поделилась, что поехала в клуб, чтобы отдохнуть с подругами. Там она попросила у бармена "бронепоезд" – линию из 24 рюмок с алкоголем. Выпив на спор все налитые коктейли, она потеряла сознание.

"Меня откачивали сутки, заработала себе пневмонию. Так все хорошо, врачи пока ничего не говорят. Скорее всего, буду лежать в больнице еще неделю, анализы сдавать буду. А так все хорошо. Ребят, не пейте так много", – заключила москвичка.

Девушка была госпитализирована 27 октября. Телеграм-каналы утверждали, что шоты содержали водку, виски, ром, текилу, самбуку и абсент.

Владелец бара, где произошел инцидент, певец Сергей Жуков пообещал оказать пострадавшей необходимую помощь. По его словам, наливший более 20 шотов бармен сейчас сильно переживает, хоть тот и не заставлял ее выпивать все алкогольные напитки.

Солист "Руки Вверх" подчеркнул, что останавливать в такой ситуации должны были друзья.