RTVE: 72 человека погибли в Испании из-за сильных ливней и наводнений

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Количество погибших в результате сильных ливней и наводнений в испанском автономном сообществе Валенсии выросло до 70 человек, а в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манче – до двух. Об этом сообщает RTVE.

В автономном сообществе Кастилии-Ла-Манче граждане погибли из-за наводнений в Куэнке и Альбасете, а в муниципалитете Летур продолжаются поиски по меньшей мере шести пропавших без вести людей, указало СМИ.

Правительство страны объявило трехдневный траур – с 31 октября по 2 ноября – по жертвам ливней и наводнений, сказал министр территориальной политики Анхель Виктор Торрес, слова которого передает РИА Новости. Он выразил сожаление, что не может предоставить официальные данные о точном количестве пропавших без вести, но заверил, что Мадрид будет сотрудничать с региональными правительствами для оказания скорейшей помощи пострадавшим.

С его слов, материальный ущерб оказался значительным, но самым страшным для Испании стала гибель людей. Торрес уточнил, что на следующем заседании совета министров пострадавшие от стихии районы будут объявлены зонами катастроф.

Проливные дожди на востоке Испании привели к наводнениям. Государственное метеорологическое агентство объявило красный уровень угрозы. По данным метеорологов, за последние сутки на регион выпало 445 миллиметров осадков – это 445 литров воды на квадратный метр.

Кроме того, непогода стала причиной нарушения железнодорожного сообщения и отмены авиарейсов. В пострадавших районах ведутся спасательные работы, к которым подключились и военные.