Новости мира: наводнение произошло на юго-востоке Франции

Наводнение произошло на юго-востоке Франции. Огромный поток воды приближается к Лиону – крупнейшему городу страны. В регионе действует наивысший уровень опасности. Около тысячи человек покинули свои дома.

Миллионы людей остались без света на Кубе. Из строя вышла основная и единственная электростанция. Закрыты школы, отменены развлекательные мероприятия. На улицах вместо светофоров работают регулировщики.

В столице Индии река покрылась тоннами ядовитой пены. Это связано с большим количеством отходов. Ядохимикаты сбрасывают в воду местные предприятия. Кроме того, туда попадают и канализационные стоки.

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