Российские туристы оказались в заблокированном горящем отеле в Турции. Возгорание произошло в пятизвездочном отеле в курортном городе Бельдиби в районе Кемер. Туристы просили о помощи через окна, и пожарным пришлось сломать забор для доступа к гостинице.

В результате все гости были эвакуированы. Ассоциация туроператоров подтвердила, что пострадавших среди российских туристов нет.

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