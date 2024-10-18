18 октября, 19:30Происшествия
Российские туристы оказались в заблокированном горящем отеле в Турции
Российские туристы оказались в заблокированном горящем отеле в Турции. Возгорание произошло в пятизвездочном отеле в курортном городе Бельдиби в районе Кемер. Туристы просили о помощи через окна, и пожарным пришлось сломать забор для доступа к гостинице.
В результате все гости были эвакуированы. Ассоциация туроператоров подтвердила, что пострадавших среди российских туристов нет.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.