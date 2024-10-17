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17 октября, 07:15

Происшествия

ДТП с участием маршрутки произошло в Домодедове

ДТП с участием маршрутки произошло в Домодедове

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В подмосковном Домодедове правоохранительные органы выясняют обстоятельства серьезного ДТП. На одном из перекрестков в районе поселка Южный легковой автомобиль столкнулся с маршрутным такси.

По предварительным данным, маршрутка начала движение на зеленый сигнал светофора, тогда как водитель иномарки, выехав на перекресток на красный свет, не успел затормозить.

Местные жители отмечают, что светофор на данном перекрестке был недавно установлен, и, возможно, автомобилисты еще не успели к нему привыкнуть. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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