Коллеги пострадавшего при взрыве авто ресторатора заявили, что он заботился о сотрудниках

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Коллеги и партнеры гендиректора компании "Шейкер групп" Виктора Мишачева, пострадавшего при взрыве автомобиля на юго-западе Москвы, утверждают, что он всегда заботился о подчиненных, сообщает "Московский комсомолец".

Один из сослуживцев рассказал, что предприниматель содействовал тому, чтобы работники вовремя получали зарплату. С его слов, даже в период пандемии он делал все, чтобы людям платили жалование.

"Насколько я знаю, он даже кредиты брал, чтобы люди получали все без задержек", – добавил собеседник.

Он отметил, что в заведениях Мишачева не тот уровень зарплат, чтобы решаться на покушение. Он назвал бредом то, что человек может из-за задержки выплаты изготовить взрывное устройство и заминировать машину.

Коллеги Мишачева уточнили, что в ресторанном бизнесе работают сформированные личности, в основном предпенсионного возраста.

"Не будут они таким способом решать какие-то проблемы. Да и проблем никаких не было. Кроме того, Виктор – абсолютно спокойный, доброжелательный человек, с ним можно было решить любой вопрос мирным путем", – объяснили они.

В свою очередь, финансовые аналитики заметили уменьшение рентабельности продаж на 53,42% в ООО "Капитан" (бывшее ООО "Шейкер-групп"). Также отмечалось снижение выручки на 25,81%.

Подрыв автомобиля Мишачева произошел 15 октября на Профсоюзной улице в Москве. Пострадали три человека, включая 6-летнего мальчика. СК России завел уголовное дело о покушении на убийство.

Следователи указали предпринимательскую деятельность как приоритетную версию случившегося. СМИ же писали, что причиной подрыва автомобиля якобы мог стать конфликт Мишачева с сотрудниками одного из своих ресторанов в связи с невыплатой зарплат.

Теща ресторатора Лидия Александровна также назвала его добрым и общительным человеком, указав на то, что зять никогда не жаловался на проблемы в бизнесе или своих партнеров.