В ДТП с автобусом на юге Москвы пострадали 9 человек

ДТП с участием маршрутки и автобуса произошло на Каспийской улице в Москве. Как рассказали в Мосгортрансе, водитель автобуса областного перевозчика не справился с управлением и въехал в автобус, который стоял на остановке. В результате ДТП в автобусе маршрута м87 пострадали девять человек, включая двоих детей.

Ранее сообщалось об 11 пострадавших. Говорилось, что у них выявлены ушибы и открытые раны. СМИ со ссылкой на правоохранителей уточняют, что госпитализировали 9 человек. Еще двоих отправили на амбулаторное лечение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.