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15 октября, 17:15

Происшествия

Машину с места взрыва на Профсоюзной улице привезли к отделению полиции

Машину с места взрыва на Профсоюзной улице привезли к отделению полиции

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Автомобиль, эвакуированный с места взрыва на Профсоюзной улице, доставлен в районное отделение полиции для дальнейшего осмотра специалистами. Следователи рассчитывают в ближайшее время провести беседу с пострадавшим бизнесменом, который, вероятно, стал жертвой покушения. 

Подрыв автомобиля произошел 15 октября на Профсоюзной улице в Москве. Пострадали три человека, включая 6-летнего мальчика. СК России завел уголовное дело о покушении на убийство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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