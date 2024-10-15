Машину с места взрыва на Профсоюзной улице привезли к отделению полиции

Автомобиль, эвакуированный с места взрыва на Профсоюзной улице, доставлен в районное отделение полиции для дальнейшего осмотра специалистами. Следователи рассчитывают в ближайшее время провести беседу с пострадавшим бизнесменом, который, вероятно, стал жертвой покушения.

Подрыв автомобиля произошел 15 октября на Профсоюзной улице в Москве. Пострадали три человека, включая 6-летнего мальчика. СК России завел уголовное дело о покушении на убийство.

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