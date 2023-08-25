Роструд поддержал идею о создании саморегулируемой организации для мигрантов

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Федеральная служба по труду и занятости поддержала идею депутатов Госдумы о создании саморегулируемой организации, которая работала бы с трудовыми мигрантами, приезжающими в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

"Тема создания саморегулируемой организации участников процессов подбора и привлечения в РФ востребованных иностранных работников представляется перспективной для обсуждения, так как является актуальным направлением регулирования процессов трудовой миграции", – заявили в ведомстве.

До этого первый зампред председателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлев направил соответствующий запрос на имя главы министерства труда РФ Антона Котякова с просьбой создать орган, который занимался бы вопросами регулирования трудоустройства иностранных граждан в стране.

Проектом предлагалось создать площадки в государствах въезда, на которых будущие работники могли бы проходить целевую подготовку, проверку на соответствие профессиональных качеств требованиям потенциального работодателя и заняться изучением русского языка в рамках закрепления полученной информации.

В Госдуме подчеркнули, что у организации могут отсутствовать четкие критерии и на нее не должно оказываться прямое государственное регулирование, что привело бы к повышению эффективности работы.

Инициатива требует доработки, но документ уже был направлен в Минтруд РФ для совместного обсуждения, добавил Журавлев.

Ранее член комитета ГД по делам национальностей Анастасия Удальцова заявляла, что Госдума занимается разработкой стандартов организации по эффективной работе с мигрантами. По ее словам, речь идет об ответственности за качество услуг, которые оказывает работодатель по поиску, подбору и привлечению востребованных иностранных граждан, а также о качестве услуг для трудового мигранта.

Для уменьшения финансовых барьеров предлагалось сократить затраты на оформление разрешительных документов и максимально уменьшить или исключить НДФЛ. Имеется в виду, что работодатель должен будет уплачивать за них налоги, объяснил Удальцова.



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