Пожар произошел в подвале гостиницы "Метрополь" в центре столицы

Короб вентиляции загорелся в гостинице, расположенной на Театральном проезде в Москве. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России

В целях безопасности из гостиницы были эвакуированы посетители. Спустя время огонь удалось ликвидировать на площади 0,5 квадратного метра. В тушении возгорания были задействованы 22 сотрудника ведомства.

Как передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, воспламенилось подвальное помещение гостиницы "Метрополь".

17 октября в подмосковном Королеве загорелся один из торговых центров. На место происшествия прибыли пожарные и спасатели, которым удалось локализовать возгорание на площади около 50 квадратных метров.

Ранее три частных дома воспламенились на площади 1 000 квадратных метров в поселке Супсех в Анапе. Спустя время огнеборцам удалось потушить пожар. Тогда обошлось без пострадавших.

