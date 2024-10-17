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17 октября, 12:53

Происшествия

Пожар произошел в подвале гостиницы "Метрополь" в центре столицы

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

Короб вентиляции загорелся в гостинице, расположенной на Театральном проезде в Москве. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России

В целях безопасности из гостиницы были эвакуированы посетители. Спустя время огонь удалось ликвидировать на площади 0,5 квадратного метра. В тушении возгорания были задействованы 22 сотрудника ведомства.

Как передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, воспламенилось подвальное помещение гостиницы "Метрополь".

17 октября в подмосковном Королеве загорелся один из торговых центров. На место происшествия прибыли пожарные и спасатели, которым удалось локализовать возгорание на площади около 50 квадратных метров.

Ранее три частных дома воспламенились на площади 1 000 квадратных метров в поселке Супсех в Анапе. Спустя время огнеборцам удалось потушить пожар. Тогда обошлось без пострадавших.

В Королеве произошел пожар в ТЦ

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