17 октября, 12:53Происшествия
Пожар произошел в подвале гостиницы "Метрополь" в центре столицы
В целях безопасности из гостиницы были эвакуированы посетители. Спустя время огонь удалось ликвидировать на площади 0,5 квадратного метра. В тушении возгорания были задействованы 22 сотрудника ведомства.
Как передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, воспламенилось подвальное помещение гостиницы "Метрополь".
17 октября в подмосковном Королеве загорелся один из торговых центров. На место происшествия прибыли пожарные и спасатели, которым удалось локализовать возгорание на площади около 50 квадратных метров.
Ранее три частных дома воспламенились на площади 1 000 квадратных метров в поселке Супсех в Анапе. Спустя время огнеборцам удалось потушить пожар. Тогда обошлось без пострадавших.
В Королеве произошел пожар в ТЦ