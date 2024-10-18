Число погибших в ДТП с автобусом в Турции выросло до 7

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Количество погибших в дорожной аварии с автобусом в турецкой провинции Аксарай выросло до 7 человек. О случившемся глава МВД страны Али Ерликая рассказал в социальной сети X.

По его словам, транспортное средство перевозило 41 пассажира, а также гида и двух водителей.

"К сожалению, в результате аварии погибли семь наших граждан, пострадали 33, из них двое в тяжелом состоянии", – уточнил он в публикации.

При этом россиян среди пострадавших в аварии нет, сообщило посольство РФ в Турции в беседе с РИА Новости.

Изначально было известно о четырех жертвах ДТП. Автобус направлялся из провинции Балыкесир в провинцию Невшехир. Инцидент произошел около 07:00. Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.

