Новости регионов: автобус протаранил такси в Краснодарском крае

Автобус протаранил такси в поселке Сириус Краснодарского края. В результате пострадали водитель такси и его 16-летняя пассажирка. Обоих госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами. Полицейские уже приступили к расследованию причин ДТП.

Между тем в Запорожской области задержали гражданку России за призывы к насилию против русских. По информации ФСБ РФ, враждебно настроенный комментарий женщина опубликовала в одном из мессенджеров. Теперь ей грозит до пяти лет колонии.

Тем временем в Кузбассе водитель, пытаясь сбежать от полицейских, не справился с управлением и попал в кювет. Из-за аварии нарушитель разбил голову и получил от инспекторов 4 протокола – за пьяную езду, выезд на встречку и отказ остановиться. Кроме того, выяснилось, что он не был вписан в страховку.

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