Жители Люберец пожаловались на метающих камни ворон

Фото: телеграм-канал “Москва24”

Жители Люберец пожаловались на ворон, закидавших камнями их самих и припаркованные во дворе машины. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на комментарии пострадавших.

Так, один из очевидцев заявил, что поврежденными оказались около семи-восьми автомобилей. Кроме того, он несколько раз видел, как птицы кидали рядом с людьми камни. По его словам, вороны берут их на крыше дома, они остались там еще после строительства жилого комплекса.

"Для самих ворон это обычная игра, но они не понимают, что это опасно для тех, кто снизу", – подчеркнул другой житель Люберец.

Третий пострадавший поделился, что один из камней попал в лобовое стекло его машины прямо во время движения. Сам он не пострадал, однако теперь ему придется менять стекло. Стоимость ремонта, по его словам, составляет около 43 тысяч рублей.

"Ворона! Я на тебя в суд подаю!" – написал четвертый потерпевший, разместив фото пробитого стекла своей машины.

Местные активисты начали собирать подписи для коллективного обращения, чтобы с крыши дома убрали щебень или приняли меры для предотвращения подобных ситуаций.

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