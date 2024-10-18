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18 октября, 22:15

Экономика

15 сессий запланировали на VIII Московском финансовом форуме

15 сессий запланировали на VIII Московском финансовом форуме

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На VIII Московском финансовом форуме, который прошел в центральном выставочном зале "Манеж", всего было запланировано 15 сессий. Принять участие в них смогли предприниматели и общественные деятели, а также представители органов власти и эксперты в сфере экономики и финансов.

На пленарном заседании присутствовали председатель правительства РФ Михаил Мишустин, министр финансов Антон Силуанов и Сергей Собянин. Дискуссия прошла в форме живого диалога. На ней были озвучены ответы на важные вопросы, например, результаты работы за последние шесть лет и секреты высоких экономических показателей Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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