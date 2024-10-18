Москвичей пригласили на Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Москве пройдет 7-й Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Участникам предложат проверить свои знания на одном из двух уровней сложности – базовом или продвинутом.

Задания зачета составлены с учетом конкретных жизненных ситуаций и разработаны под разный возраст участников. Решать их можно персонально или всей семьей. Для самых юных участников подготовлены интерактивные задания, которые превратят прохождение тестирования в путешествие и помогут запомнить главные правила управления финансами.

По итогам зачета участвующим предложат рекомендации для восполнения пробелов в знаниях, а самые активные конкурсанты получат именные сертификаты.

Узнать подробную информацию об онлайн-зачете и зарегистрироваться можно на его официальном сайте. Пройти тестирование можно до 29 октября.

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