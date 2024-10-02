Московская служба занятости пригласила горожан на тренинги по трудоустройству в октябре

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Московская служба занятости организует в октябре серию бесплатных мероприятий, направленных на укрепление практических навыков, развитие личностных качеств и получение информации об открытии своего дела, передает портал мэра и правительства столицы.

"Развитые гибкие навыки – важный фактор для построения успешной карьеры и востребованности у современных работодателей", – подчеркнул руководитель службы и центра "Профессии будущего" Андрей Тарасов.

Специалисты центра занятости "Моя карьера" подготовили для горожан фестиваль креативных индустрий, который пройдет 4 октября. Посетители смогут прослушать лекции, принять участие в творческих мастер-классах и деловых играх. Кроме того, гости получат консультации по самозанятости и смогут приобрести изделия ручной работы на ярмарке.

На базе центра 7 октября стартует онлайн-курс "Нейросети для бизнеса". Он состоит из четырех модулей и одной финальной встречи уже в очном формате.

Кроме того, 8-го числа состоится первое занятие обучающего курса для москвичек с детьми "Мама – агент по недвижимости". Участницам расскажут о видах недвижимости, научат методам установки первого контакта с клиентом и познакомят с юридическими и финансовыми особенностями сделок.

В свою очередь, для тех, кто хочет научиться грамотно составлять резюме и узнать о ключевых ошибках, которые допускают соискатели, 9 октября пройдет тренинг "Как составить продающее резюме".

Также сотрудники центра приглашают на тренинг "Тайм-менеджмент", состоящий из двух модулей, которые пройдут 14 и 16 октября. На первом гости узнают, как эффективно оптимизировать выполнение задач в период испытательного срока, а во время второго участников познакомят с понятием многозадачности.

22-го числа москвичей ждет программа "Продвижение в соцсетях с помощью коротких видео", на которой эксперты поделятся секретами привлечения подписчиков и новых клиентов.

Тем временем во флагманском центре "Моя работа" 4 и 18 октября состоится тренинг "Актуальные тренды рынка труда: профессии будущего". На нем все желающие узнают об эффективном поиске работы и самостоятельном анализе рынка труда.

Уже 11 и 25 октября горожан познакомят с инструментами эффективного планирования и развития карьеры на тренинге "Управляй своей карьерой".

15 октября центр организует деловую игру "Мое конкурентное преимущество", участники которой смогут определить свои сильные стороны и научатся грамотно пользоваться ими в профессиональной сфере. Во вторник, 29 октября, москвичам расскажут обо всех этапах процесса поиска желаемой должности и научат эффективной самопрезентации для успешного трудоустройства.

Помимо этого, на базе этого же центра 1-го числа пройдет тренинг "Бизнес-план самозанятого за один день" для тех, кто хочет открыть свое дело, но не знает, с чего начать. При этом 10 октября там же состоится менторская встреча "Семейный бизнес в большом городе 2.0".

Также учреждение организует онлайн-занятия на тему франчайзинга. Первый семинар пройдет 15-го числа на тему "Развитие через франчайзинг". На нем участникам расскажут, как начать работать по франшизе и на что обратить внимание при заключении договора. Сразу же 16 октября состоится лекция о преимуществах и форматах открытия франшизы. Заключительное занятие в этой серии организуют 17-го числа. Слушателей познакомят с алгоритмами поиска надежного партнера на рынке и этапах создания собственной франшизы.

Ознакомиться с более подробной информацией, а также зарегистрироваться на мероприятия можно по ссылке.

Между тем горожанам помогут с трудоустройством и планированием карьеры, в том числе в высокотехнологичных областях, на федеральном форуме "Управляй карьерой", который пройдет на ВДНХ 26 октября. Форум рассчитан как на молодых, так и на опытных специалистов различных профессиональных сфер.

Вся программа будет состоять из трех секций, в каждой из которых запланированы мастер-классы, лекции, дискуссии и тренинги. Посетителям расскажут о последних трендах рынка труда, открывшихся возможностях в планировании и развитии карьеры, а также они поучаствуют в дискуссиях представителей бизнеса, топ-менеджеров и HR-директоров.