Собянин: перечисления Москвы в федеральный бюджет выросли в 5 раз с 2010 года

На полях Московского финансового форума Сергей Собянин рассказал, с 2010 года перечисления с территории Москвы в федеральный бюджет увеличились в пять раз, а в бюджет столицы – в 3,5 раза. В качестве основных векторов дальнейшего развития мэр Москвы назвал автомобильные дороги, железнодорожное сообщение и энергетику.

Кроме того, глава города отметил, что Большая кольцевая линия метро принесла в федеральный бюджет столько же, сколько было затрачено из московского бюджета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.