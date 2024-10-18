Новости мира: мексиканский вулкан Попокатепетль вновь проснулся

Крупнейший действующий вулкан Мексики – Попокатепетль вновь активен. В последние дни он выбрасывает на большую высоту раскаленные фрагменты, а также пепел, пар и газы. Вулкан расположен в центральной части страны всего в 50 километрах от Мехико, и очередное его извержение может стать серьезной проблемой. Каждый раз, когда это происходит, власти вынуждены закрывать аэропорт, а иногда и эвакуировать людей.

Тем временем в турецкой провинции Аксарай перевернулся автобус с японскими туристами. Погибли 4 человека, еще 20 пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии. По предварительным данным, водитель потерял управление.

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