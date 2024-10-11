Три человека погибли при обстреле автомобиля Центра "Э" в Ингушетии

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Один полицейский и двое гражданских людей погибли в результате обстрела автомобиля Центра противодействия экстремизму в Ингушетии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным ТАСС, двое пострадавших были доставлены в республиканскую больницу в состоянии клинической смерти. Врачам не удалось их спасти.

Неизвестные обстреляли автомобиль сотрудников Центра "Э" на автодороге на въезде в Магас вечером 11 октября. По информации СМИ, машина принадлежала заместителю руководителя Центра Адаму Хамхоеву, который не пострадал.

Источники прессы уточняли, что нападавшие передвигались на автомобиле Lada 2115 и скрылись в направлении Северной Осетии.

