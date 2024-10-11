11 октября, 23:29Происшествия
Три человека погибли при обстреле автомобиля Центра "Э" в Ингушетии
Фото: телеграм-канал Mash
Один полицейский и двое гражданских людей погибли в результате обстрела автомобиля Центра противодействия экстремизму в Ингушетии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным ТАСС, двое пострадавших были доставлены в республиканскую больницу в состоянии клинической смерти. Врачам не удалось их спасти.
Неизвестные обстреляли автомобиль сотрудников Центра "Э" на автодороге на въезде в Магас вечером 11 октября. По информации СМИ, машина принадлежала заместителю руководителя Центра Адаму Хамхоеву, который не пострадал.
Источники прессы уточняли, что нападавшие передвигались на автомобиле Lada 2115 и скрылись в направлении Северной Осетии.
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