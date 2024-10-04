Полиция задержала всех участников конфликта со стрельбой в Одинцове

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Правоохранительные органы установили и задержали всех участников конфликта со стрельбой в Одинцове. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД России.

Словесный конфликт между группой мужчин произошел на Сколковской улице, который впоследствии перерос в потасовку. Затем, по информации ведомства, один из участников драки несколько раз выстрелил из травматического оружия в оппонента и скрылся.

В результате два человека получили травмы. У одного из задержанных 1991 года рождения был изъят травматический пистолет.

Сейчас полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке.

Ранее правоохранители задержали мужчину, который, предположительно, устроил стрельбу на пляже Дубрава в подмосковных Мытищах. Инцидент произошел на берегу Пироговского водохранилища, где мужчина 1978 года рождения несколько раз выстрелил из пистолета в воздух, а после выбросил оружие.

